Лав — о будущем «Шанхая» в Китае: вы спрашиваете не того человека

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав поделился своими впечатлениями от игры команды в Китае.

– Недавно вы съездили в Китай, где, возможно, будете играть в следующем сезоне. На это есть небольшая вероятность, но всё-таки она присутствует. Есть ли плюсы для команды в игре в Китае?

– Да, на прошлой неделе мы получили подобный опыт. Посмотрели, как там всё устроено. Могу сказать, что с точки зрения размещения команды всё было осуществлено на супервысоком уровне. Всё было просто шикарно. Наша организация постаралась сделать всё возможное, чтобы мы чувствовали себя идеально. Поэтому мы получили только положительные эмоции. Что касается нашего будущего, вы спрашиваете не того человека, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.