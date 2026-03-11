«Символично, что забил Слепышев. Не планировали его участие». Козлов — о тяжёлой победе

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

– Тяжёлая игра и тяжёлая победа. Не забили тогда, когда это было нужно. Если бы повели 2:0, может быть и было бы полегче. Соперник, хоть и не в плей-офф, но там достаточно игроков хорошего уровня. Они доставили нам немало проблем. Но хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы забить важный гол, дальше выстояли и забили уже в пустые ворота. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку и хорошую атмосферу на игре.

– Показалось, что после тяжёлого и эмоционального матча с минским «Динамо», несмотря на турнирное положение, сегодня не было предельной концентрации и ответственности. Включались в игру тогда, когда того требовал счёт. В остальном позволяли себе достаточно вольностей.

– Ну, мы предупреждали, что соперник непростой, на которого уже ничего не давит, но всё-таки надо отдать им должное – они и в давление идут, и на полборта хорошо играют. Это люди, которые играли в АХЛ, кто-то в НХЛ. Думаю, что мы провели хороший матч. Многие получили хороший опыт. Особенно, молодые ребята.

Без Артёма Сергеева мы проиграли лишь СКА, потеряв там одно очко. Колоссальная нагрузка легла на трёх основных защитников. Плюс сегодня вернулись в состав два игрока, которые болели, это Антон Слепышев и Ансель Галимов. Игроки возвращаются, но всё равно игры идут через день, что очень тяжело.

– Вопрос как раз относительно Слепышева. Показалось, что вот как раз Антон успел соскучиться по игре за время своего отсутствия. Сегодня он буквально горел игрой в каждой смене. Насколько довольны его возвращением в строй?

– Вы знаете, что касается Антона, не планировали его участие в этой игре. Он рвался на лёд, но мы не планировали, потому что он болел и не совсем был готов. Но сегодня с утра решили его поставить. И не пожалели. Он выдал такой матч — не уступал ни по движению, ни по борьбе. Был сегодня одним из лучших. Символично, что он забил этот гол, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.