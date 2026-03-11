Козлов: североамериканцы всегда так себя ведут. За грубость надо наказывать — мы не смогли

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о потасовке между игроками в середине матча с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

– В середине второго периода ваш молодой защитник Тимур Кол применил жёсткий и абсолютно чистый силовой приём, после которого на льду разгорелись страсти, а вы остались в большинстве, потому что ни сам Тимур не стал драться, ни за него не стали этого делать партнёры. Это была ваша директива – в подобной ситуации держать эмоции при себе, раз можно получить большинство. Или игроки сами решают?

– От меня никакой директивы не было, потому что я находился на скамейке. Во-первых, это был чистый силовой приём. Я как раз спрашивал у своего помощника, было удаление или нет. Что касается того, что не стали заступаться, так не считаю.

Там всё равно пошла какая-то стычка, в обиду его не дали. Так бывает. Североамериканцы всегда так себе ведут. Просто за грубость надо наказывать, а мы не смогли. Если бы забили, было бы легче, а игра бы сложилась по-другому, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.