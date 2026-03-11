Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: североамериканцы всегда так себя ведут. За грубость надо наказывать — мы не смогли

Козлов: североамериканцы всегда так себя ведут. За грубость надо наказывать — мы не смогли
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о потасовке между игроками в середине матча с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

– В середине второго периода ваш молодой защитник Тимур Кол применил жёсткий и абсолютно чистый силовой приём, после которого на льду разгорелись страсти, а вы остались в большинстве, потому что ни сам Тимур не стал драться, ни за него не стали этого делать партнёры. Это была ваша директива – в подобной ситуации держать эмоции при себе, раз можно получить большинство. Или игроки сами решают?
– От меня никакой директивы не было, потому что я находился на скамейке. Во-первых, это был чистый силовой приём. Я как раз спрашивал у своего помощника, было удаление или нет. Что касается того, что не стали заступаться, так не считаю.

Там всё равно пошла какая-то стычка, в обиду его не дали. Так бывает. Североамериканцы всегда так себе ведут. Просто за грубость надо наказывать, а мы не смогли. Если бы забили, было бы легче, а игра бы сложилась по-другому, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Символично, что забил Слепышев. Не планировали его участие». Козлов — о тяжёлой победе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android