Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» ответил, поедет ли травмированный Комтуа на выезд в Уфу

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос, поедет ли травмированный нападающий бело-голубых Макс Комтуа на выезд в Уфу для игры с «Салаватом Юлаевым».

– Поедет ли Макс Комтуа на выезд в Уфу?
– Нет. Он остаётся здесь. Максим уже начал тренироваться, но пока не готов, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Московский клуб с 77 очками после 64 сыгранных встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Комментарии
