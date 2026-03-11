Козлов — об изучении турнирных раскладов: оно может стать себе дороже

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, следит ли команда за турнирными раскладами перед стартом плей-офф.

– Изучаете ли уже турнирные расклады на финише регулярного чемпионата?

– Оно может стать себе дороже. Мы стараемся играть каждый матч на победу, а там уже посмотрим. Сейчас сложно сказать, как сложится ситуация. Тут важен каждый матч, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Московский клуб с 77 очками после 64 сыгранных встреч располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.