Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года

Сегодня, 11 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года:

«Авангард» – «Торпедо» — 4:1;

«Салават Юлаев» – «Металлург» — 1:2 ОТ;

«Автомобилист» – «Локомотив» — 4:1;

«Лада» – «Северсталь» — 1:3.

«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 4:2;

СКА – «Динамо» Мн — 4:3;

«Сочи» – ЦСКА — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр.