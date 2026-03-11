Скидки
Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года
Сегодня, 11 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года:

«Авангард» – «Торпедо» — 4:1;
«Салават Юлаев» – «Металлург» — 1:2 ОТ;
«Автомобилист» – «Локомотив» — 4:1;
«Лада» – «Северсталь» — 1:3.
«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 4:2;
СКА – «Динамо» Мн — 4:3;
«Сочи» – ЦСКА — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
