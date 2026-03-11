Сегодня, 11 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 11 марта 2026 года:
«Авангард» – «Торпедо» — 4:1;
«Салават Юлаев» – «Металлург» — 1:2 ОТ;
«Автомобилист» – «Локомотив» — 4:1;
«Лада» – «Северсталь» — 1:3.
«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 4:2;
СКА – «Динамо» Мн — 4:3;
«Сочи» – ЦСКА — 1:2.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр.