Кол: возможно, на будущее и стоит подраться. Но здесь счёт был сколький

Защитник московского «Динамо» Тимур Кол оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами» (4:2) и высказался о стычке с соперниками в середине матча.

— Первое очко за «Динамо». Какие эмоции?

— Сильно рад и ждал этого очень долго. Идём дальше.

— Рисковал же в том моменте. Успел ли оценить ситуацию сразу?

— Я не думал, что меня могут прокинуть в обратном направлении. Просто видел, что Слепышев открыт, поэтому ему отдал, а дальше он всё классно сделал. В этом голе у меня небольшая заслуга. Это же второстепенная передача.

— Второй период был насыщенным для тебя. Всё началось с классного хита. Почувствовал, что после этого за тобой охотились?

— Нет, не было такого. Конкретно в том моменте увидел, что была возня после моего силового. Заработали удаление, поэтому не стал драться. Переждал момент и не чувствовал никакой охоты.

— Не дрался, потому что хотел сыграть на команду?

— Да. Увидел, что заработал удаление, поэтому не было особого смысла драться. Счёт был скользкий. Возможно, что на будущее и стоит подраться. Буду думать об этом.

— Показалось, что включались только в моменты, когда соперник заставлял.

— Мы сделали достаточно для победы, где-то сэкономили силы. Важно двигаться дальше и забирать оставшиеся матчи, – передаёт слова Кола корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.