Кол: возможно, на будущее и стоит подраться. Но здесь счёт был сколький

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Тимур Кол оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами» (4:2) и высказался о стычке с соперниками в середине матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

— Первое очко за «Динамо». Какие эмоции?
— Сильно рад и ждал этого очень долго. Идём дальше.

— Рисковал же в том моменте. Успел ли оценить ситуацию сразу?
— Я не думал, что меня могут прокинуть в обратном направлении. Просто видел, что Слепышев открыт, поэтому ему отдал, а дальше он всё классно сделал. В этом голе у меня небольшая заслуга. Это же второстепенная передача.

— Второй период был насыщенным для тебя. Всё началось с классного хита. Почувствовал, что после этого за тобой охотились?
— Нет, не было такого. Конкретно в том моменте увидел, что была возня после моего силового. Заработали удаление, поэтому не стал драться. Переждал момент и не чувствовал никакой охоты.

— Не дрался, потому что хотел сыграть на команду?
— Да. Увидел, что заработал удаление, поэтому не было особого смысла драться. Счёт был скользкий. Возможно, что на будущее и стоит подраться. Буду думать об этом.

— Показалось, что включались только в моменты, когда соперник заставлял.
— Мы сделали достаточно для победы, где-то сэкономили силы. Важно двигаться дальше и забирать оставшиеся матчи, – передаёт слова Кола корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

