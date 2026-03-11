Результаты матчей МХЛ на 11 марта 2026 года

Сегодня, 11 марта, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 марта 2026 года:

«Амурские Тигры» – «Красная Машина-Юниор» — 3:1;

«Толпар» – «Мамонты Югры» — 4:0;

МХК «Спартак МАХ»– «СКА-1946» — 2:1 Б;

«Ирбис» – «Белые Медведи» — 2:3;

«Чайка» – «Авто» — 3:2 ОТ;

«Крылья Советов» – МХК «Динамо» СПб — 0:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.