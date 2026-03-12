Калинюк пытался раздеть Кола, Подъяпольский феерил в воротах. Яркие фото победы «Динамо»

11 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Шанхайских Драконов». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Шанхайские Драконы» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Динамо» трижды выходило вперёд в матче, но «драконам» дважды удавалось сравнивать счёт. В концовке, желая перевести встречу в овертайм, гости заменили вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота.

В составе «Динамо» в этом матче отличились Семён Дер-Аргучинцев, Даниил Пыленков, Антон Слепышев и Максим Мамин. У гостей шайбы забросили Кевин Лабанк и Спенсер Фу.