Александр Овечкин прервал безрезультативную серию в НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, который отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин прервал безрезультативную серию из трёх матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 66 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-3».