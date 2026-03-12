Александр Овечкин прервал безрезультативную серию в НХЛ
В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp) 1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23 2:1 Зеграс (Типпетт) – 32:13
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, который отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин прервал безрезультативную серию из трёх матчей.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 66 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-3».
