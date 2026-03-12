Александр Овечкин проводит 1557-й матч в карьере в НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1557-й в карьере в лиге.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 16-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1560 встреч), который занимает 15-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.