Ассист Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

Сегодня, 12 марта, в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Трэвис Конечны, Тревор Зеграс, Оуэн Типпетт (1+1) и Джейми Драйсдейл. Российские нападающие Никита Гребёнкин и Матвей Мичков очков в матче не набрали.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в матче забил Райан Леонард с передачи капитана столичных Александра Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции. «Филадельфия» догнала столичную команду по числу очков, однако сыграла на две встречи меньше и теперь идёт 11-й.