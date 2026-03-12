Скидки
Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 12 марта 2026 года, счёт 4:1, регулярка НХЛ 2025/2026, Овечкин

Ассист Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»
Сегодня, 12 марта, в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр», одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp)     1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23     2:1 Зеграс (Типпетт) – 32:13     3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17     4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57    

В составе победителей голами отметились Трэвис Конечны, Тревор Зеграс, Оуэн Типпетт (1+1) и Джейми Драйсдейл. Российские нападающие Никита Гребёнкин и Матвей Мичков очков в матче не набрали.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в матче забил Райан Леонард с передачи капитана столичных Александра Овечкина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции. «Филадельфия» догнала столичную команду по числу очков, однако сыграла на две встречи меньше и теперь идёт 11-й.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Александр Овечкин проводит 1557-й матч в карьере в НХЛ
