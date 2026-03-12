Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой»

В ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Победную шайбу «Монреаля» забросил российский нападающий Иван Демидов, на счету которого также результативный пас. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Также в составе гостей отличились Юрай Слафковски и Александр Тексье. Авторами голов «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.