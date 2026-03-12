Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Монреаль Канадиенс, результат матча 12 марта 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Судзуки) – 01:16 (pp)     1:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:42 (pp)     2:1 Батерсон (Штюцле) – 18:41     2:2 Тексье (Хатсон, Эванс) – 37:29     2:3 Демидов (Ньюхук, Гуле) – 52:40    

Победную шайбу «Монреаля» забросил российский нападающий Иван Демидов, на счету которого также результативный пас. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

Также в составе гостей отличились Юрай Слафковски и Александр Тексье. Авторами голов «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android