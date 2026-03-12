Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой»
В ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Судзуки) – 01:16 (pp) 1:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:42 (pp) 2:1 Батерсон (Штюцле) – 18:41 2:2 Тексье (Хатсон, Эванс) – 37:29 2:3 Демидов (Ньюхук, Гуле) – 52:40
Победную шайбу «Монреаля» забросил российский нападающий Иван Демидов, на счету которого также результативный пас. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.
Также в составе гостей отличились Юрай Слафковски и Александр Тексье. Авторами голов «Сенаторз» стали Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.
