Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ Беккета Сеннеке
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве. Благодаря этому Иван набрал 51-е очко в текущем сезоне и догнал лидера гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 февраля 2026, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 00:38 2:0 Капризов (Хьюз, Хартман) – 15:48 2:1 Галлахер (Дано, Мэтисон) – 19:08 2:2 Демидов (Хатсон, Каррье) – 39:43 2:3 Дак (Судзуки, Добсон) – 40:12 3:3 Фэйбер (Юханссон, Хьюз) – 47:05 4:3 Капризов (Хьюз, Болди) – 63:38 (pp)
В активе Демидова теперь 51 (14+37) очко в 64 матчах, у Сеннеке 51 (20+31) очко в 64 матчах. На третьем месте с 47 (20+27) очками в 65 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
