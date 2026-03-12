Скидки
Александр Овечкин продлил безголевую серию до четырёх матчей в НХЛ

Комментарии

Сегодня, 12 марта, в Филадельфии (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:1. Капитан победителей российский форвард Александр Овечкин остался во встрече без заброшенных шайб, но оформил голевой пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp)     1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23     2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13     3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17     4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57    

Для Овечкина эта уже четвёртая подряд встреча НХЛ без голов. В предыдущих матчах он не сумел отличиться с «Бостон Брюинз» (1:3), «Ютой Маммот» (2:3) и «Калгари Флэймз» (7:3). При этом, Овечкин всё ещё сохраняет единоличное лидерство в гонке бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне, имея в своём активе 51 (24+27) очко.

В следующем матче, который состоится 13 марта, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».

