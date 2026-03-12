Александр Овечкин продлил безголевую серию до четырёх матчей в НХЛ

Сегодня, 12 марта, в Филадельфии (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:1. Капитан победителей российский форвард Александр Овечкин остался во встрече без заброшенных шайб, но оформил голевой пас.
Для Овечкина эта уже четвёртая подряд встреча НХЛ без голов. В предыдущих матчах он не сумел отличиться с «Бостон Брюинз» (1:3), «Ютой Маммот» (2:3) и «Калгари Флэймз» (7:3). При этом, Овечкин всё ещё сохраняет единоличное лидерство в гонке бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне, имея в своём активе 51 (24+27) очко.
В следующем матче, который состоится 13 марта, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Баффало Сэйбрз».
Овечкин сыграл в падел против Тюкавина
- 12 марта 2026
-
07:05
-
06:40
-
05:23
-
05:14
-
04:31
-
03:02
- 11 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
22:58
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:52
-
21:51
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
20:57
-
20:48
-
20:36
-
20:28