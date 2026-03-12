Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вырвался в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард отметился ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерз» (1:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp) 1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23 2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13 3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17 4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57
Данное очко стало для Овечкина 51-м в текущем сезоне. При 24 заброшенных шайбах у россиянина 27 результативных передач. При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон в данной встрече очков не набрал. Таким образом, на счету канадца 50 (24+26) очков. Уилсон и Овечкин делят первую строчку по снайперским показателям в команде.
На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 71 очком после 66 встреч.
