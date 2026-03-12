Видео победного гола Ивана Демидова в матче НХЛ «Оттава» — «Монреаль»

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве.

На 53-й минуте игры при ничейном счёте 2:2 Демидов разогнал атаку «Монреаля» из своей зоны, отдал передачу на партнёра по команде Алекса Ньюхука и после его броска первым успел на добивание отскочившей от вратаря шайбы.