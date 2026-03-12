Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео победного гола Ивана Демидова в матче НХЛ «Оттава» — «Монреаль»

Видео победного гола Ивана Демидова в матче НХЛ «Оттава» — «Монреаль»
Комментарии

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Судзуки) – 01:16 (pp)     1:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:42 (pp)     2:1 Батерсон (Штюцле) – 18:41     2:2 Тексье (Хатсон, Эванс) – 37:29     2:3 Демидов (Ньюхук, Гуле) – 52:40    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 53-й минуте игры при ничейном счёте 2:2 Демидов разогнал атаку «Монреаля» из своей зоны, отдал передачу на партнёра по команде Алекса Ньюхука и после его броска первым успел на добивание отскочившей от вратаря шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол и передача Ивана Демидова принесли «Монреалю» победу над «Оттавой»
Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ Беккетта Сеннеке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android