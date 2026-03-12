«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей. Овечкин забил лишь в одном из них
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в четырёх из пяти последних матчах лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp) 1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23 2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13 3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17 4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57
В период с 1 марта «Вашингтон» обыграл лишь «Калгари Флэймз» (7:3). При этом столичная команда, помимо недавно завершившейся встречи с «Филадельфией» уступала в счёте «Бостон Брюинз» (1:3), «Юте Маммот» (2:3) и «Монреаль Канадиенс» (2:6) в этот период.
Отметим, что во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он забил лишь в одном из этих матчей, где оформил дубль. Также в его активе одна результативная передача за этот период.
Комментарии
- 12 марта 2026
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
07:50
-
07:45
-
07:05
-
06:40
-
05:23
-
05:14
-
04:31
-
03:02
- 11 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:02
-
22:58
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:52
-
21:51
-
21:35