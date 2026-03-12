«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей. Овечкин забил лишь в одном из них

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в четырёх из пяти последних матчах лиги.

В период с 1 марта «Вашингтон» обыграл лишь «Калгари Флэймз» (7:3). При этом столичная команда, помимо недавно завершившейся встречи с «Филадельфией» уступала в счёте «Бостон Брюинз» (1:3), «Юте Маммот» (2:3) и «Монреаль Канадиенс» (2:6) в этот период.

Отметим, что во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он забил лишь в одном из этих матчей, где оформил дубль. Также в его активе одна результативная передача за этот период.

