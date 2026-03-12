Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей. Овечкин забил лишь в одном из них

«Вашингтон» проиграл четыре из пяти последних матчей. Овечкин забил лишь в одном из них
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в четырёх из пяти последних матчах лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp)     1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23     2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13     3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17     4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57    

В период с 1 марта «Вашингтон» обыграл лишь «Калгари Флэймз» (7:3). При этом столичная команда, помимо недавно завершившейся встречи с «Филадельфией» уступала в счёте «Бостон Брюинз» (1:3), «Юте Маммот» (2:3) и «Монреаль Канадиенс» (2:6) в этот период.

Отметим, что во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он забил лишь в одном из этих матчей, где оформил дубль. Также в его активе одна результативная передача за этот период.

Материалы по теме
Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке бомбардиров «Кэпиталз» в сезоне

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android