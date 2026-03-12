Результаты матчей НХЛ на 12 марта 2026 года

В ночь на 12 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 12 марта 2026 года:

«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1;

«Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:3.

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов стал автором победной шайбы в матче с «Оттавой».

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 88 очками после 64 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 95 очками после 63 игр.