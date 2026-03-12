Демидов вышел на 2-е место по очкам за сезон среди игроков до 21 года в истории «Монреаля»

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2). Демидов вышел на второе место по очкам за сезон среди игроков 20 лет и младше в истории «Монреаля».

Всего в 64 матчах текущего сезона на счету Демидова 51 (14+37) очко. По этому показателю он превзошёл результат Юрая Слафковски, который набрал 50 очков в сезоне-2023/2024 в возрасте 19-20 лет.

Лидером в истории «Монреаля» по очкам за сезон в возрасте 20 лет и младше является Ги Лефлёр, набравший 64 очка в сезоне-1971/1972.