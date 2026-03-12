Скидки
Демидов вышел на 2-е место по очкам за сезон среди игроков до 21 года в истории «Монреаля»

Демидов вышел на 2-е место по очкам за сезон среди игроков до 21 года в истории «Монреаля»
20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2). Демидов вышел на второе место по очкам за сезон среди игроков 20 лет и младше в истории «Монреаля».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Демидов, Судзуки) – 01:16 (pp)     1:1 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 16:42 (pp)     2:1 Батерсон (Штюцле) – 18:41     2:2 Тексье (Хатсон, Эванс) – 37:29     2:3 Демидов (Ньюхук, Гуле) – 52:40    

Всего в 64 матчах текущего сезона на счету Демидова 51 (14+37) очко. По этому показателю он превзошёл результат Юрая Слафковски, который набрал 50 очков в сезоне-2023/2024 в возрасте 19-20 лет.

Лидером в истории «Монреаля» по очкам за сезон в возрасте 20 лет и младше является Ги Лефлёр, набравший 64 очка в сезоне-1971/1972.

