Расписание матчей КХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 марта 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Барыс».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.