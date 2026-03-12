Расписание матчей ВХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, пройдут 12 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 марта 2026 года (время московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Сокол»;

17:00. «Молот» – «Магнитка»;

17:00. «Торос» – «Челмет»;

17:30. «Ижсталь» – «Горняк-УГМК».

15:00. ЦСК ВВС – «Зауралье»;

18:30. «Барс» – «Омские Крылья»;

18:30. «Нефтяник» – «Рубин»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Химик».

19:00. АКМ – «Звезда»;

19:00. «Челны» – «Югра»;

19:00. «Олимпия» – «Южный Урал»;

19:00. «Дизель» – «Торпедо-Горький».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 96 очками после 59 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проводят по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.