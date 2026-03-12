Расписание матчей МХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 марта 2026 года (время московское):

14:30. «Кузнецкие Медведи» – «Спутник»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Снежные Барсы»;

18:30. «Красная Армия»– МХК «Динамо-Карелия»;

18:30. МХК «Спартак» – «Академия СКА»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «Академия Михайлова».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.