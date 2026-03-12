Иван Демидов набрал 50+ очков в сезоне НХЛ восьмым из российских игроков

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве. Благодаря этому Иван набрал 51 (14+37) очко в текущем сезоне, преодолев 50-очковую планку.

Ранее в этой регулярке 50 очков набрали Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»/«Нью-Йорк Рейнджерс»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»).

