Спенсер Карбери оценил поражение «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» (1:4) и отметил игру соперника во втором периоде.

«Мы сделали ошибки во втором периоде, которые в итоге нам дорого обошлись. В целом, я думаю, мы играли упорно и были близки к победе. Вероятно, шансы были примерно равными. Просто мы не создали достаточно моментов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции. «Филадельфия» догнала столичную команду по числу очков, однако сыграла на две встречи меньше и теперь идёт 11-й.