Спенсер Карбери оценил поражение «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» (1:4) и отметил игру соперника во втором периоде.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp) 1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23 2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13 3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17 4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57
«Мы сделали ошибки во втором периоде, которые в итоге нам дорого обошлись. В целом, я думаю, мы играли упорно и были близки к победе. Вероятно, шансы были примерно равными. Просто мы не создали достаточно моментов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции. «Филадельфия» догнала столичную команду по числу очков, однако сыграла на две встречи меньше и теперь идёт 11-й.
