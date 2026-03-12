Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спенсер Карбери оценил поражение «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»

Спенсер Карбери оценил поражение «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» (1:4) и отметил игру соперника во втором периоде.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Леонард (Овечкин, Дюбуа) – 09:51 (pp)     1:1 Конечны (Санхайм, Bump) – 24:23     2:1 Зеграс (Типпетт, Грундстрём) – 32:13     3:1 Драйсдейл (Кейтс, Йорк) – 47:17     4:1 Типпетт (Дворак, Кейтс) – 58:57    

«Мы сделали ошибки во втором периоде, которые в итоге нам дорого обошлись. В целом, я думаю, мы играли упорно и были близки к победе. Вероятно, шансы были примерно равными. Просто мы не создали достаточно моментов», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции. «Филадельфия» догнала столичную команду по числу очков, однако сыграла на две встречи меньше и теперь идёт 11-й.

Материалы по теме
Видео
Ассист Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android