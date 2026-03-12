Скидки
Маклин Селебрини рассказал, чему научился, выступая в сборной Канады на Олимпиаде

19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал, чему научился, выступая с суперзвёздами НХЛ в составе сборной Канады на прошедшей Олимпиаде по хоккею.

«Играя там, ты оказываешься рядом с одними из лучших победителей в истории хоккея и одними из лучших тренеров в лиге. Ты учишься тому, как они подходят к делу, как ребята прониклись идеей победы в хоккее, и тому, как нужно играть, чтобы побеждать. Конечно, ни одна команда в НХЛ не похожа на олимпийскую сборную, но я думаю, что именно этот настрой и некоторые из этих уроков я усвоил», — цитирует Селебрини пресс-служба НХЛ.

На счету канадского нападающего 90 (33+57) очков за 62 игры в этом сезоне. Селебрини стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 90 очков среди хоккеистов до 20 лет.

