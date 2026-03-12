«Какой-то дурной и безбашенный хоккей получился». Капитан «Динамо» о победе над «Шанхаем»
Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о победе в игре с «Шанхайскими Драконами» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5) 1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5) 2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5) 2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4) 3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5) 4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)
«Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаём из себя силы. Это позитивный момент. А так, есть что исправлять.
Сегодня какой-то дурной и безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть что терять. Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы ещё есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку», – цитирует Ожиганова Legalbet.
«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идёт на седьмом месте в таблице Запада.
