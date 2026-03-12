«Какой-то дурной и безбашенный хоккей получился». Капитан «Динамо» о победе над «Шанхаем»

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о победе в игре с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

«Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаём из себя силы. Это позитивный момент. А так, есть что исправлять.

Сегодня какой-то дурной и безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть что терять. Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы ещё есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку», – цитирует Ожиганова Legalbet.

«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идёт на седьмом месте в таблице Запада.