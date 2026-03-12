Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какой-то дурной и безбашенный хоккей получился». Капитан «Динамо» о победе над «Шанхаем»

«Какой-то дурной и безбашенный хоккей получился». Капитан «Динамо» о победе над «Шанхаем»
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о победе в игре с «Шанхайскими Драконами» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

«Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаём из себя силы. Это позитивный момент. А так, есть что исправлять.

Сегодня какой-то дурной и безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть что терять. Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы ещё есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку», – цитирует Ожиганова Legalbet.

«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идёт на седьмом месте в таблице Запада.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android