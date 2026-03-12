Олимпийский чемпион объяснил, в чём секрет успешного выступления «Металлурга» в сезоне

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил победу «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026.

«Магнитка» – самая ровная по составу команда КХЛ. Возьмите вчерашний матч в Уфе (2:1 ОТ) – в овертайме не совсем пошла игра в большинстве у первой бригады во главе с Ткачёвым, тут же вышла вторая – и сделала результат. Неслучайно Магнитогорск – в числе лидеров практически по всем показателям – заброшенные шайбы, большинство, меньшинство и так далее.

Второй момент – состав «Металлурга» подобран под игровую систему тренерского штаба. Современный хоккей стал быстрым и челночным, игроки дорожат шайбой, а не отделываются от неё, габариты уже не так много решают – всё это мы, в частности, увидели на последней Олимпиаде. В этом плане именно «Магнитка» – самая современная команда КХЛ.

Также посмотрите на календарь регулярного чемпионата. «Металлург» – единственный клуб КХЛ, который в этом чемпионате в основное время не проигрывал две встречи кряду. Более того, осенью и зимой даже разовые поражения были редкостью – и только на стыке зимы и весны команда стала часто уходить в овертаймы, были даже три поражения подряд, два из которых – в дополнительное время», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.