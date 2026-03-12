«Не уверен, что все удаления были». Лидер «Шанхая» — о поражении от «Динамо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (2:4) и посетовал на большое количество удалений у китайской команды.

— Кажется, вас сгубили удаления в этом матче. Почему их было настолько много?

— Честно говоря, не уверен, что все эти удаления точно были. Однако порой игра так складывается. Тут есть некоторые хитрости, мы должны были стараться не попадать в штрафной бокс. Хотя удаления – это часть хоккея. Но получилась хорошая игра во всех отношениях, – сказал Куини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся с «Авангардом» в Омске.