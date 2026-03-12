Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не уверен, что все удаления были». Лидер «Шанхая» — о поражении от «Динамо»

«Не уверен, что все удаления были». Лидер «Шанхая» — о поражении от «Динамо»
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (2:4) и посетовал на большое количество удалений у китайской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Дер-Аргучинцев (Слепышев, Кол) – 13:04 (5x5)     1:1 Лабанк (Кузнецов, Кленденинг) – 33:57 (5x5)     2:1 Пыленков (Ильенко) – 36:40 (5x5)     2:2 Фу (Кленденинг, Вагнер) – 38:41 (5x4)     3:2 Слепышев (Ожиганов) – 53:14 (5x5)     4:2 Мамин (Уил, Пыленков) – 59:55 (en)    

— Кажется, вас сгубили удаления в этом матче. Почему их было настолько много?
— Честно говоря, не уверен, что все эти удаления точно были. Однако порой игра так складывается. Тут есть некоторые хитрости, мы должны были стараться не попадать в штрафной бокс. Хотя удаления – это часть хоккея. Но получилась хорошая игра во всех отношениях, – сказал Куини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» 13 марта сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Шанхайские Драконы» в этот же день встретятся с «Авангардом» в Омске.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» нанесло «Шанхайским Драконам» третье поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android