«У нас уже мало времени». Карбери оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о шансах столичной команды попасть в плей-офф. «Кэпиталз» проиграли четыре из пяти последних матчей. Отставание от зоны плей-фоф составляет семь очков за 16 матчей до конца регулярного чемпионата.

«Я не собираюсь приукрашивать ситуацию и говорить: «Знаете, если мы проиграем эту ​​игру, то…», очевидно, у нас уже остаётся мало времени. Говорить, что завтра мы снова проанализируем наши шансы на плей-офф и посмотрим, сколько игр и очков осталось… этого просто не произойдёт. Мы приедем в Баффало и будем играть. Играть изо всех сил и постараемся выиграть хоккейный матч», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь на 13 марта в гостях с «Баффало Сэйбрз».