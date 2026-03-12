Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У нас уже мало времени». Карбери оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф

«У нас уже мало времени». Карбери оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о шансах столичной команды попасть в плей-офф. «Кэпиталз» проиграли четыре из пяти последних матчей. Отставание от зоны плей-фоф составляет семь очков за 16 матчей до конца регулярного чемпионата.

«Я не собираюсь приукрашивать ситуацию и говорить: «Знаете, если мы проиграем эту ​​игру, то…», очевидно, у нас уже остаётся мало времени. Говорить, что завтра мы снова проанализируем наши шансы на плей-офф и посмотрим, сколько игр и очков осталось… этого просто не произойдёт. Мы приедем в Баффало и будем играть. Играть изо всех сил и постараемся выиграть хоккейный матч», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь на 13 марта в гостях с «Баффало Сэйбрз».

Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Спенсер Карбери оценил поражение «Вашингтона» в матче с «Филадельфией»
Материалы по теме
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android