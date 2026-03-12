Скидки
Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России

Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
Трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран на пятый срок президентом Федерации хоккея России (ФХР).

«Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России», — передаёт слова председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

При Третьяке сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Молодёжная сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году, юниорская — в 2007-м. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призёром мировых первенств (2013, 2016) и сумела выйти в полуфинал Олимпийских игр 2018 года. Молодёжная женская команда трижды занимала третье место (2015, 2017, 2020).

«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
«Овечкин учит всех граждан России любви к делу своей жизни». Большое интервью с Третьяком
