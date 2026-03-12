Трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк переизбран на пятый срок президентом Федерации хоккея России (ФХР).

«Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России», — передаёт слова председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

При Третьяке сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Молодёжная сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году, юниорская — в 2007-м. Женская сборная России дважды становилась бронзовым призёром мировых первенств (2013, 2016) и сумела выйти в полуфинал Олимпийских игр 2018 года. Молодёжная женская команда трижды занимала третье место (2015, 2017, 2020).