В ФХР надеются, что сборная России вскоре может вернуться на международную арену

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг высказался об итогах отчётно-выборной конференции Федерации хоккея России.

«Итоги все положительные. Все задачи, которые ставили, осуществлены. Мы сегодня в очередной раз избрали президента Федерации хоккея России, избрали правление. Поговорили о том, чтобы сделать постоянно действующий тренерский совет. Надеемся, что в ближайшем будущем будем выступать на чемпионатах мира, всех международных соревнованиях под собственным флагом и гимном. Всё к этому идёт. В этом плане нам очень помогает администрация президента, которая этим занимается, Министерство спорта, у них это получается. Считаю, что конференция прошла положительно, все задачи выполнены, будем работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.