«Нам нужны победы». Третьяк отреагировал на переизбрание на должность президента ФХР

Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о переизбрании на пост президента Федерации хоккея России.

«Хочу сказать, что сегодня Аркадий Романович [Ротенберг] внёс мою кандидатуру на пост президента федерации хоккея. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно. Это большое доверие, постараюсь всё выполнить. Думаю, мы все вместе, а у нас большая семья, хоккей – наша национальная гордость. Конечно, нам нужны победы. Как наш президент сказал: «Нам победы нужны, нам россиян надо объединять». А хоккей это делает, поэтому первая задача – вернуться в международную хоккейную семью, выступать на чемпионатах мира основными, молодёжными, женскими командами. И, конечно, строительство школ, катков. Уделяем этому большое внимание, потому что думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
