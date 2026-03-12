Аркадий Ротенберг переизбран председателем правления Федерации хоккея России

Действующий председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг переизбран на эту должность на отчётно-выборной конференции организации, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ротенберг был переизбран членами правления, куда входят представители хоккейной и спортивной общественности (тренеры, функционеры), а также представители бизнеса. Ротенберг является бессменным председателем правления после его учреждения в августе 2015 года.

Ранее Ротенберг был первым вице-президентом ФХР. В 2012-2015 годах в качестве президента возглавлял московское «Динамо», которое при нём стало обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. По итогам сезона-2012/2013 он был признан лучшим руководителем клуба в Континентальной хоккейной лиге.