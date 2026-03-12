Скидки
Аркадий Ротенберг переизбран председателем правления Федерации хоккея России

Аркадий Ротенберг переизбран председателем правления Федерации хоккея России
Действующий председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг переизбран на эту должность на отчётно-выборной конференции организации, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ротенберг был переизбран членами правления, куда входят представители хоккейной и спортивной общественности (тренеры, функционеры), а также представители бизнеса. Ротенберг является бессменным председателем правления после его учреждения в августе 2015 года.

Ранее Ротенберг был первым вице-президентом ФХР. В 2012-2015 годах в качестве президента возглавлял московское «Динамо», которое при нём стало обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. По итогам сезона-2012/2013 он был признан лучшим руководителем клуба в Континентальной хоккейной лиге.

