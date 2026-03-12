Александр Якушев рассказал, как боролся с бессонницей при помощи алкоголя

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, как главный тренер «Спартака» Николай Карпов помог ему бороться с бессонницей в сезоне-1975/1776.

«В 1976 году у меня были игры за сборную, я ездил и за «Крылья Советов» играть в Суперсерии против североамериканских профессионалов, то на меня тогда легла большая нагрузка. Я плохо спал, и перед сном любил, чтобы мне делали массаж. После этого доктор делал обход, спрашивал, какие у кого жалобы. Он ко мне пришёл, спросил, как самочувствие. Я ответил, что нормально, но не могу никак заснуть.

Доктор доложил тренеру о моей проблеме. Карпов ответил: «Налей-ка ему бокал белого вина». Потом доктор зашёл ко мне, говорит: «Зайди к Николаю Ивановичу». Я зашёл, на столе стоит бокал вина, тот говорит: «Выпей, потом хорошо заснёшь». Я выпил, и действительно всё было нормально. Такой вот у него был оригинальный подход, тем более удивительно, что это было накануне игры, а не за неделю до неё», – цитирует Якушева ТАСС.