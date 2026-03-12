«Барыс» обыграл «Адмирал» в единственном матче игрового дня в КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

На 34-й минуте матча счёт открыл игрок «Барыса» Макс Уиллман с передачи Джейка Масси. «Адмиралу» удалось сравнять счёт в начале третьего периода — голом в большинстве отметился Никита Тертышный, которому ассистировали Степан Старков и Либор Шулак. На 57-й минуте матча Тайс Томпсон забросил победную шайбу «Барыса» с передач Макса Уиллмана и Джейка Масси.

Это был единственный матч сегодняшнего игрового дня в КХЛ. Завтра, 13 марта, команды проведут повторную игру.