Хоккей

Адмирал — Барыс, результат матча 12 марта 2026, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Барыс» обыграл «Адмирал» в единственном матче игрового дня в КХЛ


Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Масси) – 33:31 (5x5)     1:1 Тертышный (Старков, Шулак) – 43:34 (5x4)     1:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 56:32 (4x4)    

На 34-й минуте матча счёт открыл игрок «Барыса» Макс Уиллман с передачи Джейка Масси. «Адмиралу» удалось сравнять счёт в начале третьего периода — голом в большинстве отметился Никита Тертышный, которому ассистировали Степан Старков и Либор Шулак. На 57-й минуте матча Тайс Томпсон забросил победную шайбу «Барыса» с передач Макса Уиллмана и Джейка Масси.

Это был единственный матч сегодняшнего игрового дня в КХЛ. Завтра, 13 марта, команды проведут повторную игру.

