В ФХР изложили процедуру подачи иска в CAS по возвращению России на международную арену

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал подробности процедуры подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.

«Давайте я поясню сказанное министром спорта Михаилом Дегтярёвым. Есть процедура. Сначала необходимо обратиться непосредственно в ИИХФ. Если они не отвечают, тогда обращаемся в Дисциплинарный комитет. Если комитет не принимает решение в нашу пользу, тогда у нас появляется право обратиться в CAS. Поэтому сейчас мы двигаемся по этим шагам.

Мы уже обращались, но там были юридические нюансы, по которым, к сожалению, мы проиграли одно дело в CAS. Но сейчас мы считаем, что у нас есть юридические основания, чтобы обратиться ещё раз. Одним из основных оснований является то обстоятельство, что была рекомендация МОК относительно допуска, и этот вопрос обсуждался на Совете. Там было принято новое решение, значит, новое оспаривание», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.