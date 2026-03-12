Гендиректор ФХР — об участии в заседаниях ИИХФ: нам отключают звук и не выводят на экран

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов поделился подробностями участия в заседаниях Международной федерации хоккея.

«Сроки есть. До 13-го числа мы уже подали мотивировочную часть в Дисциплинарный комитет. У них есть месяц на рассмотрение. Но в CAS мы не пройдём до мая.

Там в том числе идёт речь о том, что нас не допускают по персональному участию. Вы же понимаете, каково это — участвовать в заседании онлайн. Причём они нам отключают звук, не выводят нас на экран, то есть вы говорите в чёрный экран и не понимаете, с кем говорите. Это очень некомфортно», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.