«Хоккей — это моя жизнь». Третьяк — о новом переизбрании на пост президента ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от переизбрания на пост главы ФХР.

— Насколько для вас важно быть снова переизбранным на пост президента Федерации хоккея России?

— Для меня очень важно, потому что хоккей – это моя жизнь. То, что я могу сделать для хоккея, для популяризации, детского спорта… Для молодёжи должны примеры быть, как для нас Гагарин был, Яшин. Вся моя жизнь связана с хоккеем, очень рад, что внесли мою кандидатуру, правление её единогласно поддержало. Все, кто приехал, семья поддержала мою кандидатуру. Будем работать вместе, вопросов много, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.