Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккей — это моя жизнь». Третьяк — о новом переизбрании на пост президента ФХР

«Хоккей — это моя жизнь». Третьяк — о новом переизбрании на пост президента ФХР
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился эмоциями от переизбрания на пост главы ФХР.

— Насколько для вас важно быть снова переизбранным на пост президента Федерации хоккея России?
— Для меня очень важно, потому что хоккей – это моя жизнь. То, что я могу сделать для хоккея, для популяризации, детского спорта… Для молодёжи должны примеры быть, как для нас Гагарин был, Яшин. Вся моя жизнь связана с хоккеем, очень рад, что внесли мою кандидатуру, правление её единогласно поддержало. Все, кто приехал, семья поддержала мою кандидатуру. Будем работать вместе, вопросов много, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Официально
Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android