Третьяк — о подаче в суд на ИИХФ: пора уже наезжать на Международную федерацию

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.

— Вы сказали, главная задача – возвращение сборной России на международную арену. Что федерация со своей стороны может сделать для решения этой задачи?

— Мы сейчас подаём бумаги в Международную федерацию хоккея, чтобы нас включили в календарь международный. Если этого не будет, подаём в суд. Будем судиться, с позиции силы действовать уже, потому что уже пора наезжать на Международную федерацию, чтобы она услышала наш голос в полный рост.

— Какой диалог ведётся с ИИХФ? Что они говорят?

— Они говорят только одно слово – «безопасность». Что не могут гарантировать безопасности. Поэтому нас не приглашают на чемпионаты. Но они не приглашают нас даже на конгрессы – участвуем только онлайн по видеосвязи, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.