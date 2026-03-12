Третьяк — о визите Ларионова в Милан: спросите у него, с кем он встречался. Нам неизвестно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не знает, с кем из представителей Международной федерации хоккея встречался Игорь Ларионов. Главный тренер СКА покинул расположение клуба и полетел в Милан на финальный матч Олимпийских игр по хоккею, где, по его словам, провёл встречу с представителями ИИХФ по поводу возвращения сборной России на международную арену.

— Игорь Ларионов сказал, что представители ИИХФ могут выпустить какой-то пресс-релиз… Вам известно что-то об этом?

— Нет, спросите у Ларионова, с кем он встречался. Нам это неизвестно, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.