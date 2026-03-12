Скидки
«Одно слово — и дальше без комментариев». Президент ФХР — о диалогах с ИИХФ

«Одно слово — и дальше без комментариев». Президент ФХР — о диалогах с ИИХФ
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея часто апеллирует к слову «безопасность» в вопросе отстранения России от международных соревнований.

— А вы не задавали им вопрос про конфликты в других странах?
— Они не отвечают. Даже сказали, когда мы построили прекрасные стадионы в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге, не приехала ни одна команда, не дали нам провести чемпионат мира. По-моему, у нас самое безопасное место в мире. Мы гарантировали и пролёт, и безопасность. Одно слово – и дальше без комментариев, – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гендиректор ФХР — об участии в заседаниях ИИХФ: нам отключают звук и не выводят на экран
