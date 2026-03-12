Ротенберг сообщил, что ФХР хочет пригласить словаков и венгров на Кубок Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сборные Словакии и Венгрии получили приглашение на участие в Кубке Первого канала.

— Можете ли рассказать, действительно ли вёлся разговор со словаками по участию в Кубке Первого канала? Насколько контакт налажен?

— Во-первых, огромная благодарность всем игрокам, тренерскому штабу. Это третий Кубок Первого канала подряд. Огромная работа проделана, болельщики счастливы и благодарны Новосибирску. Один из лучших Кубков Первого канала в нашей истории. Со словаками ведём диалог, с венграми ведём. Недавно были в Минске на детском турнире, там были команды из Словакии и Венгрии. Мы пообщались с командами, со всеми. Они положительно настроены, следят за нашими игроками. Смотрят КХЛ, игры сборной.

Находимся в диалоге, приглашаем их сейчас на Кубок Овечкина, который пройдёт летом в Московской области, там участвует множество детских команд, детская школа «Красная Машина-Юниор», которая входит в академию «Динамо» — это команда МХЛ, 10 возрастов. Огромная работа проделана в детско-юношеском хоккее. Поэтому, начиная с детско-юношеского хоккея, сейчас будем обсуждать участие в следующем Кубке Первого канала сборных Словакии и Венгрии.

Сами видите, Словакия и Венгрия поддерживают Россию во всех важных вопросах, в том числе самых сложных – поставка газа, нефти. Мы абсолютно позитивно настроены, есть положительная динамика, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.