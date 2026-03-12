«Провокационный вопрос». Р. Ротенберг — о том, поддерживал ли он Словакию на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о поддержке сборной Словакии на Олимпийских играх по хоккею. За словацкую сборную выступали три хоккеиста Континентальной хоккейной лиги.

— А вы поддерживали сборную Словакии на Олимпиаде, учитывая, что там было три игрока КХЛ?

— Провокационный вопрос. Мы всегда поддерживаем только сборную России, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная Словакии заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзу Финляндии (1:6). Ранее Ротенберг заявил, что пригласил Словакию и Венгрию участвовать в Кубке Первого канала по хоккею.