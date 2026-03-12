Скидки
Видео гола «Барыса» после великолепного прохода через всю площадку защитника Масси

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Масси) – 33:31 (5x5)     1:1 Тертышный (Старков, Шулак) – 43:34 (5x4)     1:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 56:32 (4x4)    

На 34-й минуте матча счёт открыл игрок «Барыса» Макс Уиллман с передачи защитника Джейка Масси. Канадский игрок обороны подхватил шайбу в своей зоне и проехал с ней до чужих ворот, обыграв по пути нескольких соперников. Масси отдал отличную передачу с неудобной руки на клюшку Уиллмана, который завершил этот красивый момент голом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Видео
«Барыс» обыграл «Адмирал» в единственном матче игрового дня в КХЛ
