Видео гола «Барыса» после великолепного прохода через всю площадку защитника Масси

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 2:1.

На 34-й минуте матча счёт открыл игрок «Барыса» Макс Уиллман с передачи защитника Джейка Масси. Канадский игрок обороны подхватил шайбу в своей зоне и проехал с ней до чужих ворот, обыграв по пути нескольких соперников. Масси отдал отличную передачу с неудобной руки на клюшку Уиллмана, который завершил этот красивый момент голом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.