ХК ЦСКА продлил контракт с нападающим Дмитрием Бучельниковым

Нападающий Дмитрий Бучельников продлил контракт с ЦСКА на один год, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2026/2027.

22-летний игрок проводит свой первый сезон в составе ЦСКА. В 41 матче за армейский клуб он набрал 23 очка — забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Бучельникова 108 очков в 171 матче — 42 гола и 66 результативных передач.

Бучельников в Континентальной хоккейной лиге выступал за СКА, владивостокский «Адмирал», подмосковный «Витязь» и ЦСКА. На данный момент армейцы занимают четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

