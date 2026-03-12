«Мы готовы заплатить и просим у ИИХФ реквизиты». Курбатов — о проигранном деле Федотова

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР проиграла судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на санкции Международной федерации хоккея (ИИХФ), наложенные из-за выступления вратаря Ивана Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/2024.

«Мы, в общем, проиграли дело. Мы ожидали, что нам снизят сумму штрафа, но этого не случилось. Сейчас мы находимся в вялой переписке с ИИХФ. Мне важно показать им, что ФХР не скрывается. Мы готовы заплатить и просим у ИИХФ реквизиты.

Они дали нам реквизиты, но банк отказывает в проведении операции, сообщая, что по этим реквизитам мы не можем произвести оплату. Нам дают новые реквизиты — ситуация та же. Эти справки, переведённые на английский язык, мы передаём в ИИХФ и просим у них реквизиты, по которым сможем сделать перевод. В этой стадии мы находимся сейчас. Однако они неделями нам не отвечают. Я отправляю им целый реестр писем, на которые они не ответили за последние четыре месяца. Меня в этом мире многое удивляет. Но как вести с ними диалог? Риторический вопрос. Это тяжело, однако это моя работа. Буду добиваться решения», — цитирует Курбатова «РИА Новости Спорт».

Ранее ФХР сообщила, что ИИХФ наложила на неё штраф в 1 млн швейцарских франков за выступление Федотова в КХЛ. Федерация пыталась оспорить решение в CAS.