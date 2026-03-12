Михаил Кравец оценил победный матч «Барыса» с «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.

«Мне кажется, сегодня была тяжёлая игра для обеих команд. Первый период за нами. Три выхода «один в ноль», конечно, надо реализовывать. Затем, наоборот, игра перевернулась в пользу «Адмирала», тоже у них достаточно было моментов, и вратарь выручил. Ну а третий период, можно сказать, равная игра. Хорошо, что вот на контратаке доработали и забили хороший гол, а потом выстояли в меньшинстве. Поэтому в этой ситуации в любую сторону мог сложиться результат. Но я рад, что ребята доработали по всем компонентам и мы сегодня выиграли», — цитирует Кравца сайт «Адмирала».