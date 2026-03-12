Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Кравец оценил победный матч «Барыса» с «Адмиралом»

Михаил Кравец оценил победный матч «Барыса» с «Адмиралом»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о победе над «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Масси) – 33:31 (5x5)     1:1 Тертышный (Старков, Шулак) – 43:34 (5x4)     1:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 56:32 (4x4)    

«Мне кажется, сегодня была тяжёлая игра для обеих команд. Первый период за нами. Три выхода «один в ноль», конечно, надо реализовывать. Затем, наоборот, игра перевернулась в пользу «Адмирала», тоже у них достаточно было моментов, и вратарь выручил. Ну а третий период, можно сказать, равная игра. Хорошо, что вот на контратаке доработали и забили хороший гол, а потом выстояли в меньшинстве. Поэтому в этой ситуации в любую сторону мог сложиться результат. Но я рад, что ребята доработали по всем компонентам и мы сегодня выиграли», — цитирует Кравца сайт «Адмирала».

Материалы по теме
Видео
«Барыс» обыграл «Адмирал» в единственном матче игрового дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android