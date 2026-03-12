Скидки
«Одна ошибка решила исход матча». Браташ — о поражении «Адмирала» от «Барыса»

«Одна ошибка решила исход матча». Браташ — о поражении «Адмирала» от «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о домашнем поражении от «Барыса» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
0:1 Уиллман (Масси) – 33:31 (5x5)     1:1 Тертышный (Старков, Шулак) – 43:34 (5x4)     1:2 Томпсон (Уиллман, Масси) – 56:32 (4x4)    

– На первый период вышли, и концентрации не хватало, больше были нацелены атаковать, а на борьбу, на черновую работу – нет. Поэтому много проигрывали в своей зоне. Тем не менее соперник нас не наказал в первом периоде. Второй, третий мы уже имели преимущество и по броскам, и по игре. К сожалению, забить смогли только один гол. Ну и одна недоработка, одна ошибка решила исход матча.

– Следующий матч домашний – последний, с тем же соперником. Какие выводы по сегодняшней игре вы сделаете, чтобы завтра команда порадовала напоследок в этом сезоне в домашней встрече болельщиков? Что хотелось бы исправить?
– То, что я сказал, того, чего не было в первом периоде – концентрации на черновую работу, на труд на площадке – вот этого не было. А хотелось бы. Хотя мы об этом говорили. И болельщиков порадовать хотели и сегодня тоже, не только завтра. Будем пытаться завтра это сделать, — цитирует Браташа сайт «Адмирала».

