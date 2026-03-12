Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везину» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Каждый из 16 журналистов выбирал пятёрку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, второе место занял Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 71 очко (11 первых мест).

2. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 61 (4).

3. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») – 30.

4. Джон Гибсон («Детройт Ред Уингз») – 16 (1).

5. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») – 15.