Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везину» по версии сайта НХЛ

Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю лиги по итогам регулярного чемпионата. Каждый из 16 журналистов выбирал пятёрку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, второе место занял Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс».

Топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 71 очко (11 первых мест).
2. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 61 (4).
3. Логан Томпсон («Вашингтон Кэпиталз») – 30.
4. Джон Гибсон («Детройт Ред Уингз») – 16 (1).
5. Скотт Уэджвуд («Колорадо Эвеланш») – 15.

«Тампа» с 26 сейвами Василевского проиграла «Коламбусу». Россияне набрали три очка
